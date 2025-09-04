FC Inter 1908
Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così il mercato operato dall'Inter
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così il mercato operato dall'Inter: "Ha messo giovani che mi piacciono molto come Pio Esposito e Bonny, anche se dipende ancora dai gol di Thuram e Lautaro.

Sucic mi piace tantissimo, però sarà un po' alterno: Diouf lo voglio conoscere bene ma me ne parlano molto bene. Con Akanji ha fatto un gran colpo, ne avrà un gran bisogno più che braccetto come difensore centrale".

