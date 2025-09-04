Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così il mercato operato dall'Inter: "Ha messo giovani che mi piacciono molto come Pio Esposito e Bonny, anche se dipende ancora dai gol di Thuram e Lautaro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sabatini svela: “Mi parlano molto bene di quest’acquisto fatto dall’Inter”
ultimora
Sabatini svela: “Mi parlano molto bene di quest’acquisto fatto dall’Inter”
Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così il mercato operato dall'Inter
Sucic mi piace tantissimo, però sarà un po' alterno: Diouf lo voglio conoscere bene ma me ne parlano molto bene. Con Akanji ha fatto un gran colpo, ne avrà un gran bisogno più che braccetto come difensore centrale".
© RIPRODUZIONE RISERVATA