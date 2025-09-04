Intervenuto negli studi di TeleLombardia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha raccontato un retroscena riguardante la panchina dell'Inter e Massimiliano Allegri, poi accasatosi al Milan. Queste le sue parole.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Biasin: “Allegri-Inter è andata così. L’agente ha chiamato e Marotta gli ha detto…”
ultimora
Biasin: “Allegri-Inter è andata così. L’agente ha chiamato e Marotta gli ha detto…”
Fabrizio Biasin, giornalista, ha raccontato un retroscena riguardante la panchina dell'Inter e Massimiliano Allegri
"Prima di scegliere Chivu o Fabregas, c'era la possibilità di prendere Allegri. Non è che l'Inter non avesse quella possibilità: ma è stato scartato non perché non piaccia, tutti sanno quanto è bravo, ma perché Marotta, Ausilio e la proprietà vogliono un profilo fresco, giovane e che abbia un'idea di calcio nuova.
Quando Tare va su Allegri, il suo agente fa una chiamata e dice che ha una proposta del Milan chiedendo se dovesse aspettare: Marotta gli risponde 'a posto, potete andare'".
© RIPRODUZIONE RISERVATA