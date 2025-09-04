"Prima di scegliere Chivu o Fabregas, c'era la possibilità di prendere Allegri. Non è che l'Inter non avesse quella possibilità: ma è stato scartato non perché non piaccia, tutti sanno quanto è bravo, ma perché Marotta, Ausilio e la proprietà vogliono un profilo fresco, giovane e che abbia un'idea di calcio nuova.