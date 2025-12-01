Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha analizzato la vittoria dell'Inter a Pisa grazie a una doppietta di Lautaro Martinez. Ecco le parole del giornalista:
Sabatini: “E’ tornato il vero Lautaro. Ma l’Inter non può nascondersi perché a Pisa…”
"E' tornato il vero Lautaro. E non si discute: con lui, l'Inter è un'altra squadra. Il capitano argentino riconquista la vetta della classifica marcatori e torna ad avere una media gol da miglior attaccante del campionato. La situazione di Lautaro condiziona la squadra, che tra l'altro non si può nascondere dietro il suo capitano, visto che per un'ora è sembrata una squadra svuotata e opaca, e con il Pisa capace di metterla in difficoltà".
"La vittoria, comunque, dà all'Inter la percezione di un campionato ancora da guidare. C'è una situazione in divenire, di grande equilibrio. L'Inter è una squadra forte, probabilmente la più forte e attrezzata del campionato, ma dall'alto della sua forza non può permettersi di sottovalutare nessuno".
