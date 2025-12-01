"E' tornato il vero Lautaro. E non si discute: con lui, l'Inter è un'altra squadra. Il capitano argentino riconquista la vetta della classifica marcatori e torna ad avere una media gol da miglior attaccante del campionato. La situazione di Lautaro condiziona la squadra, che tra l'altro non si può nascondere dietro il suo capitano, visto che per un'ora è sembrata una squadra svuotata e opaca, e con il Pisa capace di metterla in difficoltà".