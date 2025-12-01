Discussione accesa a Pressing sul capitano dell'Inter dopo la doppietta contro il Pisa

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 dicembre 2025 (modifica il 1 dicembre 2025 | 10:46)

A Pressing i gol di Lautaro, quelli segnati col Pisa e quelli che mancano nelle ultime stagioni, sono finiti nel mezzo di una discussione tra Riccardo Trevisani e Fabrizio Biasin. «Dobbiamo decidere quanti gol deve fare un giocatore per definirlo in quella maniera lì. Io penso che il valore di Lautaro debba essere quello di due anni fa, un giocatore che segna 20-25 gol in campionato. L'anno scorso ne fa 12, significa che sta andando più lentamente», ha sottolineato Trevisani.

«I gol comunque non mancano altrimenti non sarebbe in cima a tutte le liste dei marcatori. Ma è come quando mi dicono che Leao ogni tanto si comporta male e sarebbe meglio lasciarlo fuori. Secondo te cosa pensa l'altra squadra. È contento o no l'allenatore? Se un giocatore non è al 100% ed è al 60% è meglio lasciarlo comunque in campo», ha sottolineato Biasin.

«L'anno scorso sono arrivati con la lingua fuori, compreso Lautaro, hanno giocato sempre lui e Thuram perché avevano delle riserve una peggio dell'altra. Quest'anno hai Esposito e Bonny e falli giocare... E infatti Chivu li sta facendo giocare», ha detto ancora Trevisani.

«Lautaro a fine anno è arrivato con la gamba rotta, più che con il fiatone, che è diverso», ha replicato Biasin.

Trevisani ha poi aggiunto: «L'Inter è una squadra che difende bene, ma anche se segnano tutti ma con il Milan non segna nessuno, con l'AM neanche e serve Lautaro. Questo è»

(Fonte: Pressing)