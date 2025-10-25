"Il gol del 2-2 rossonero arriva nel tempo di recupero. Incredibile? Sì, ma soltanto in parte. E mi spiego: i rossoneri non sono ancora pronti, e per pronti intendo maturi, per stare ai vertici. Non si può affrontare con un atteggiamento di superiorità tutto il secondo tempo , non si può concedere campo agli avversari perché, prima o poi, qualche pericolo arriva. È una questione di mentalità che deve ancora essere sistemata. Ora Inter o Napoli (che si sfideranno nel duello del «Maradona») e Roma hanno la possibilità di scavalcare i rossoneri, a conferma del fatto che questa Serie A non ha ancora trovato un padrone".

"Confesso che era piuttosto sorpreso nel vedere il Milan in testa alla classifica dopo sette giornate. Non perché la squadra non sia forte o non abbia meritato i punti che ha, ma perché altre squadre, e penso soprattutto al Napoli e all’Inter, mi sembravano decisamente più attrezzate. E di fatto, probabilmente, lo sono: è sufficiente mettere a confronto le rose. Però Napoli e Inter hanno gli impegni di Champions League che tolgono energie e prosciugano sia a livello fisico sia a livello mentale, e così il Milan, che è fuori dall’Europa e ha una settimana di tempo per lavorare e per preparare la partita, zitto zitto, ha scalato le posizioni fino ad arrivare lassù. Allegri, che sta facendo un grandissimo lavoro, ora si deve concentrare sull’aspetto psicologico: è sempre la testa a muovere le gambe".