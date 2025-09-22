Lo ha detto oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di posa della targa in memoria dello stilista Elio Fiorucci

"Stamattina ho incontrato Michela Uva, direttore esecutivo dell'Uefa, per fare il punto sugli Europei del 2032. Verranno assegnati nell'ottobre 2026 all'Italia o alla Turchia, anche se l'Italia onestamente è favorita.

Nel dossier bisogna indicare i 5 stadi, ma per la situazione di oggi il rischio è che non ci sia Milano". Lo ha detto oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di posa della targa in memoria dello stilista Elio Fiorucci.