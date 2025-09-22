"Stamattina ho incontrato Michela Uva, direttore esecutivo dell'Uefa, per fare il punto sugli Europei del 2032. Verranno assegnati nell'ottobre 2026 all'Italia o alla Turchia, anche se l'Italia onestamente è favorita.
Sala: "Euro 2032? Italia favorita, ma il rischio è che non ci sia Milano"
Sala: “Euro 2032? Italia favorita, ma il rischio è che non ci sia Milano”
Lo ha detto oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di posa della targa in memoria dello stilista Elio Fiorucci
Nel dossier bisogna indicare i 5 stadi, ma per la situazione di oggi il rischio è che non ci sia Milano". Lo ha detto oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di posa della targa in memoria dello stilista Elio Fiorucci.
