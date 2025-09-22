Il giornalista Fabrizio Biasin, ospite del programma tv Pressing, ha parlato della vittoria dell'Inter col Sassuolo, di Chivu e di Pio Esposito
Biasin: “Ci aspetta che l’Inter debba stravincere sempre… Una cosa mi è piaciuta di Chivu”
"Buona partita, formazione carica di seconde linee che hanno giocato bene. Sucic benissimo, Carlos Augusto è stato il migliore in campo. Rimane questa cosa che ogni tanto l'Inter si distrae e ha il Sassuolo ha trovato il gol. Comunque porti a casa tre punti all'esordio in Champions League, questa sera hai vinto con merito, la classifica si sistema un po'. Vedo tante cose positive. Ci si aspetta sempre che l'Inter debba stravincere le partite, ma dobbiamo anche pensare che questa sia una squadra nuova. Ci vuole un apprendistato da parte di tutti, già passo avanti che ci sia unità d'intenti e non era scontato dopo il finale della scorsa stagione. Ci vuole un minimo di tempo, mi è piaciuta idea allenatore che ha fatto vedere chi finora ha giocato meno. Ho visto Pio Esposito, Luis Henrique che ha fatto mezz'ora di buon livello".
Pio Esposito? Manca il gol che non è banale per attaccante. Si tende a esagerare: c'è chi lo esalta anche oltre i suoi meriti, per me ha giocato due buone partite, e chi tende a dire che a 20 anni deve farci vedere qualcosa in più. Ha fatto vedere che può stare in questa rosa e non è banale, ottimo punto di partenza.
