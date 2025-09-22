"Buona partita, formazione carica di seconde linee che hanno giocato bene. Sucic benissimo, Carlos Augusto è stato il migliore in campo. Rimane questa cosa che ogni tanto l'Inter si distrae e ha il Sassuolo ha trovato il gol. Comunque porti a casa tre punti all'esordio in Champions League, questa sera hai vinto con merito, la classifica si sistema un po'. Vedo tante cose positive. Ci si aspetta sempre che l'Inter debba stravincere le partite, ma dobbiamo anche pensare che questa sia una squadra nuova. Ci vuole un apprendistato da parte di tutti, già passo avanti che ci sia unità d'intenti e non era scontato dopo il finale della scorsa stagione. Ci vuole un minimo di tempo, mi è piaciuta idea allenatore che ha fatto vedere chi finora ha giocato meno. Ho visto Pio Esposito, Luis Henrique che ha fatto mezz'ora di buon livello".