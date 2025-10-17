FC Inter 1908
Domani sera all'Olimpico andrà in scena il big match della 7ª giornata di Serie A tra Roma-Inter. La lista dei convocati da Gasperini
Gianni Pampinella
Domani sera all'Olimpico andrà in scena il big match della 7ª giornata di Serie A tra Roma-Inter. I giallorossi guidano la classifica, mentre i nerazzurri inseguono a tre lunghezze di distanza. La Roma ha reso noto i convocati per la gara di domani, nei 25 convocati da Gasperini c'è Leon Bailey, assente invece Angeliño che non andrà neanche in panchina. Ecco la lista completa.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy

