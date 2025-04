Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ribatte al promoter di concerti Claudio Trotta, che in una lettera ha lamentato i tempi ristretti per partecipare al bando

Se il promoter Claudio Trotta "avesse voluto fare un'offerta, una manifestazione di interesse vera" per San Siro "lui e gli altri interessati si sarebbero fatti sentire, in realtà sono scomparsi". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ribatte al promoter di concerti Claudio Trotta, che in una lettera ha lamentato i tempi ristretti per partecipare al bando pubblico per l'acquisto di San Siro.