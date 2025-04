All'Olimpico per la gara della Lazio c'era l'ex giocatore biancoceleste Marcelo Salas. Ospite di DAZN, ha risposto a Marcolin su alcuni suoi ex compagni di squadra che oggi fanno gli allenatori. «Chi non mi aspettavo lo diventasse? Penso che sarai d'accordo con me - ha risposto l'ex calciatore - di Inzaghi non lo pensavo mai. Tu lo conosci bene, quando siamo stati compagni era tranquillo, non parlava tanto. Poi l'ho visto allenare la Lazio a Formello qualche anno fa e ho chiesto 'ma chi è questo?' perché ha avuto un cambio impressionante. Sono molto contento che sta bene e che sta facendo bene».