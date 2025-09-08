fcinter1908 ultimora Saldo mercato 2025, Inter chiude a +34 mln: quarta in Italia. Milan +76, il “caso” Roma

Saldo mercato 2025, Inter chiude a +34 mln: quarta in Italia. Milan +76, il “caso” Roma

Il calciomercato estivo 2025 ha lasciato un segno chiaro nei bilanci delle principali società di Serie A. La classifica
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Il calciomercato estivo 2025 ha lasciato un segno chiaro nei bilanci delle principali società di Serie A. Secondo un’analisi realizzata da Calcio e Finanza, le operazioni concluse durante la sessione hanno prodotto un impatto positivo complessivo superiore ai 220 milioni di euro sui conti delle big del campionato. A guidare la classifica c’è il Milan, che nonostante gli investimenti sul fronte acquisti è riuscito a chiudere la finestra estiva con un impatto positivo di +76,2 milioni di euro.

Al terzo posto la Juventus, che ha fatto registrare un impatto positivo di 35,4 milioni di euro, appena superiore ai 33,9 milioni di euro dell’Inter. Entrambi i club hanno puntato su una gestione equilibrata tra uscite e investimenti. La classifica è chiusa dalla Roma, unica delle big di Serie A ad avere fatto registrare un saldo complessivo negativo nella campagna acquisti estiva

ROMA

MAGGIORI COSTI: 46,5

MINORI COSTI: 40,5

SALDO: -5,9 milioni di euro

