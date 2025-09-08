ultimora
Saldo mercato 2025, Inter chiude a +34 mln: quarta in Italia. Milan +76, il “caso” Roma
Il calciomercato estivo 2025 ha lasciato un segno chiaro nei bilanci delle principali società di Serie A. Secondo un’analisi realizzata da Calcio e Finanza, le operazioni concluse durante la sessione hanno prodotto un impatto positivo complessivo superiore ai 220 milioni di euro sui conti delle big del campionato. A guidare la classifica c’è il Milan, che nonostante gli investimenti sul fronte acquisti è riuscito a chiudere la finestra estiva con un impatto positivo di +76,2 milioni di euro.
Al terzo posto la Juventus, che ha fatto registrare un impatto positivo di 35,4 milioni di euro, appena superiore ai 33,9 milioni di euro dell’Inter. Entrambi i club hanno puntato su una gestione equilibrata tra uscite e investimenti. La classifica è chiusa dalla Roma, unica delle big di Serie A ad avere fatto registrare un saldo complessivo negativo nella campagna acquisti estiva
ROMA
MAGGIORI COSTI: 46,5
MINORI COSTI: 40,5
SALDO: -5,9 milioni di euro
© RIPRODUZIONE RISERVATA