Il calciomercato estivo 2025 ha lasciato un segno chiaro nei bilanci delle principali società di Serie A. Secondo un’analisi realizzata da Calcio e Finanza, le operazioni concluse durante la sessione hanno prodotto un impatto positivo complessivo superiore ai 220 milioni di euro sui conti delle big del campionato. A guidare la classifica c’è il Milan, che nonostante gli investimenti sul fronte acquisti è riuscito a chiudere la finestra estiva con un impatto positivo di +76,2 milioni di euro.