Salernitana-Inter, moviola Gazzetta: “Thuram-Lovato, rigore ok. Nel primo tempo…”

La Gazzetta dello Sport ha analizzato i casi da moviola in Salernitana-Inter, giudicando non da rigore il contatto tra Gyomber e Thuram nel primo tempo:

"Thuram giù in area dopo un duello con Gyomber (17’ p.t.): c’è una spinta del difensore ma non tale da giustificare rigore e la sensazione è che il francese si lasci un po’ cadere. Thuram ancora perplesso al 44’ p.t. per una spinta di Lovato ma anche in questo caso ok far giocare. Corretto invece rigore fischiato a Lovato che frana ancora su Thuram (39’ s.t.)"