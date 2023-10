Salernitana-Inter, pagelle GdS: “Lautaro da record, Calhanoglu il peggiore”. Ecco i voti

La vittoria dell'Inter a Salerno ha il volto di Lautaro Martinez che prende un 9 in pagella secondo La Gazzetta dello Sport: "Nessuno prima di lui aveva segnato 4 gol subentrando: ora ha pure questo record in bacheca. Che dire? Semplice: da solo, è tanta Inter", si legge. Voto alto anche per Mkhitaryan (7) così come sono positive le prove di Dumfries, Pavard e Thuram (6,5).