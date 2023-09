Lautaro: “Vittoria importantissima per l’Inter. Testa alla CL. Serata speciale”

E sui social ha ribadito quanto sia stato fondamentale ritornare subito alla vittoria dopo la sconfitta col Sassuolo con una frase in un post su Instagram: "Vittoria importantissima per noi. Ora testa alla Champions. Serata speciale". La serata speciale da un punto di vista personale, quattro gol entrando dalla panchina non li aveva mai fatti nessuno in Serie A, viene subito dopo i tre punti dell'Inter. La risposta che serviva.