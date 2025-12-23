Niente da fare, Milan-Como non si giocherà a Perth. È infatti saltata la trattativa per far disputare la partita della 16a giornata di Serie A in Australia. Dalle colonne del Giornale, Franco Ordine spiega i motivi dell'ennesimo dietrofront.
Salta Milan-Como a Perth, Ordine: “Tre gli ostacoli insuperabili. Che sia di lezione”
"Si torna così alla soluzione domestica, regolamentare. Il tentativo estremo, annunciato con enfasi giovedì scorso, di confermare il viaggio grazie alle garanzie di Collina sulla preparazione degli arbitri asiatici, è stato cancellato definitivamente. Tre gli ostacoli insuperabili: la presenza di un arbitro asiatico che avrebbe dovuto riferire al giudice sportivo italiano alterando la regolarità del torneo; gli eventuali ricorsi di tifosi e abbonati del Milan rivolti a Lega e ai due club; infine il veto mai esplicito di Fifa e sotto sotto dell'Uefa perché quel trasloco avrebbe costituito un pericoloso precedente".
"C'è stata leggerezza soprattutto nel non valutare la portata di quel trasferimento, nel bel mezzo del torneo, sottoponendo le due squadre a 44 ore di volo complessive, cambio di stagione e di clima con ricaduta inevitabile sul rendimento. Prima Fabregas e poi Allegri hanno espresso il loro aperto dissenso. Impossibile vincere una sfida del genere. Che sia di lezione per il futuro".(Giornale)
