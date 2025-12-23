Intervistato dal Secolo XIX, Christian Karembeu, dal 1995 al 1997 alla Sampdoria, ha parlato anche della lotta scudetto. "Per lo scudetto penso che sarà una lotta tra il Napoli, allenata da un grande tecnico come Conte, e l’Inter".
Karembeu: “Scudetto? Sarà lotta tra Napoli e Inter. Mi sarebbe piaciuto rispondere…”
Intervistato dal Secolo XIX, l'ex giocatore ha parlato anche della lotta scudetto
"Mi sarebbe piaciuto rispondere a questa domanda citando la Samp, ma per ora gli obiettivi sono purtroppo ben diversi. Nel mio cuore sono sempre sampdoriano e non è bello vederla in difficoltà. Mi auguro che i tifosi restino sempre più vicini possibili e la aiutino a uscire da questo brutto periodo".
(Secolo XIX)
