Intervistato dal Secolo XIX, Christian Karembeu , dal 1995 al 1997 alla Sampdoria, ha parlato anche della lotta scudetto. "Per lo scudetto penso che sarà una lotta tra il Napoli, allenata da un grande tecnico come Conte, e l’Inter".

"Mi sarebbe piaciuto rispondere a questa domanda citando la Samp, ma per ora gli obiettivi sono purtroppo ben diversi. Nel mio cuore sono sempre sampdoriano e non è bello vederla in difficoltà. Mi auguro che i tifosi restino sempre più vicini possibili e la aiutino a uscire da questo brutto periodo".