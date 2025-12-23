FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Karembeu: “Scudetto? Sarà lotta tra Napoli e Inter. Mi sarebbe piaciuto rispondere…”

ultimora

Karembeu: “Scudetto? Sarà lotta tra Napoli e Inter. Mi sarebbe piaciuto rispondere…”

Karembeu: “Scudetto? Sarà lotta tra Napoli e Inter. Mi sarebbe piaciuto rispondere…” - immagine 1
Intervistato dal Secolo XIX, l'ex giocatore ha parlato anche della lotta scudetto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Karembeu: “Scudetto? Sarà lotta tra Napoli e Inter. Mi sarebbe piaciuto rispondere…”- immagine 2
Getty Images

Intervistato dal Secolo XIX, Christian Karembeu, dal 1995 al 1997 alla Sampdoria, ha parlato anche della lotta scudetto. "Per lo scudetto penso che sarà una lotta tra il Napoli, allenata da un grande tecnico come Conte, e l’Inter".

Karembeu: “Scudetto? Sarà lotta tra Napoli e Inter. Mi sarebbe piaciuto rispondere…”- immagine 3
Getty Images

"Mi sarebbe piaciuto rispondere a questa domanda citando la Samp, ma per ora gli obiettivi sono purtroppo ben diversi. Nel mio cuore sono sempre sampdoriano e non è bello vederla in difficoltà. Mi auguro che i tifosi restino sempre più vicini possibili e la aiutino a uscire da questo brutto periodo".

(Secolo XIX)

Leggi anche
Zazzaroni: “Ecco la percentuale che do alla Juve per lo scudetto”. E Cruciani…
Novellino: “Scudetto? Punto sull’Inter, ecco perché. Supercoppa all’estero?...

© RIPRODUZIONE RISERVATA