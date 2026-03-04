FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Salvini sul derby: “Risultato segnato, la vittoria dell’Inter è scontata”

ultimora

Salvini sul derby: “Risultato segnato, la vittoria dell’Inter è scontata”

Salvini sul derby: “Risultato segnato, la vittoria dell’Inter è scontata” - immagine 1
Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, tifoso del Milan, presente a Cinisello Balsamo per visitare il cantiere dell'edificio Aler, parla così del derby
Andrea Della Sala Redattore 

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, tifoso del Milan, presente a Cinisello Balsamo per visitare il cantiere dell'edificio Aler, parla così del derby contro l'Inter di domenica sera. Queste le parole di Salvini sulla stracittadina in programma domenica sera a San Siro tra Milan e Inter: "Il risultato è segnato la vittoria dell'Inter è scontata".

Leggi anche
Polverosi: “Fischi a Bastoni? Non è il caso di insistere. Conviene lasciarlo in pace visto...
Cds – Como-Inter, spettacolo deprimente. Chivu ha raggiunto quello che voleva. Potevamo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA