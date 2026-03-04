Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, tifoso del Milan, presente a Cinisello Balsamo per visitare il cantiere dell'edificio Aler, parla così del derby contro l'Inter di domenica sera. Queste le parole di Salvini sulla stracittadina in programma domenica sera a San Siro tra Milan e Inter: "Il risultato è segnato la vittoria dell'Inter è scontata".