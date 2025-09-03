FC Inter 1908
Orari Serie A: Napoli-Inter 25 ottobre alle 18, 23 novembre il derby. Roma e Lazio…

La Lega Serie A ha comunicato date e orari delle gare delle giornate dalla 4ª alla 12ª del campionato 20205/26
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La Lega Serie A ha comunicato date e orari delle gare delle giornate dalla 4ª alla 12ª del campionato 20205/26. Questo il programma completo delle partite che attendono l'Inter:

21/09/2025 Domenica 20.45: Inter-Sassuolo (DAZN)

27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter DAZN/SKY

04/10/205 Sabato 18.00 Inter-Cremonese DAZN

18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter* DAZN/SKY

15/10/2025 Sabato 18:00 Napoli-Inter* DAZN

29/10/2025 Mercoledì 20:45 Inter-Fiorentina DAZN/SKY

02/11/2025 Domenica 12:30 Verona-Inter DAZN

09/11/2025 Domenica 20:45 Inter-Lazio* DAZN

23/11/2025 Domenica 20:45 Inter-Milan* DAZN

(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 258 del 16 giugno 2025.

