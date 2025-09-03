La Lega Serie A ha comunicato date e orari delle gare delle giornate dalla 4ª alla 12ª del campionato 20205/26. Questo il programma completo delle partite che attendono l'Inter:
4ª
21/09/2025 Domenica 20.45: Inter-Sassuolo (DAZN)
5ª
27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter DAZN/SKY
6ª
04/10/205 Sabato 18.00 Inter-Cremonese DAZN
7ª
18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter* DAZN/SKY
8ª
15/10/2025 Sabato 18:00 Napoli-Inter* DAZN
9ª
29/10/2025 Mercoledì 20:45 Inter-Fiorentina DAZN/SKY
10ª
02/11/2025 Domenica 12:30 Verona-Inter DAZN
11ª
09/11/2025 Domenica 20:45 Inter-Lazio* DAZN
12ª
23/11/2025 Domenica 20:45 Inter-Milan* DAZN
(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 258 del 16 giugno 2025.
