Inter, tutto sulla formazione-tipo 23/24: tra nuovi, favoriti e ballottaggi

Ballottaggi: Il primo portiere è Sommer, è appena arrivato e alle sue spalle c'è Audero come secondo. Darmian a tutti gli effetti è il terzo di difesa a destra come nella seconda parte della scorsa stagione. Cuadrado ha già fatto vedere cose importanti in amichevole, si gioca il posto a destra con Dumfries (Inzaghi li alternerà molto). A centrocampo ha già brillato il nuovo arrivato Frattesi, si gioca una maglia con Mkhitaryan (a volte ci sarà spazio anche per entrambi, dipenderà dalle rotazioni). A sinistra è arrivato Carlos Augusto al posto di Gosens: si giocherà il posto con Dimarco, Inzaghi deciderà di gara in gara e li alternerà. Non più posto fisso per l'italiano, nemmeno per il brasiliano. È tornato Arnautovic in attacco: o lui o Thuram accanto a Latuaro, il quarto è Correa. Sempre che non parta, nel caso arriverebbe un'altra punta.