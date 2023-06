Samp, Vierchowod: “Stankovic non era l’uomo giusto? Io avrei preso…”

Intervenuto ai microfoni di PrimoCanale, Pietro Vierchowod, ex calciatore, ha parlato così della Sampdoria e di Dejan Stankovic: "Non era l'allenatore giusto. Avrei preso un italiano che conosce bene il nostro calcio come Ranieri o Delio Rossi, allenatori di spessore più adatti a provare a salvare questa Sampdoria. Servono giocatori con le 'palle'. Il nostro gruppo aveva gli attributi. Servono giocatori bravi a leggere le azioni tatticamente e leggere le partite, cosa che negli ultimi anni si è visto poco. In questa stagione i giocatori hanno avuto poca personalità, alle prime difficoltà sparivano. Sì c'è stata qualche partita giocata bene ma se poi perdi...".