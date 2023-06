Dopo l'ingresso in società di Andrea Radrizzani, nelle scorse settimane accostato anche all'Inter, la Sampdoria è pronta a ripartire

Dopo l'ingresso in società di Andrea Radrizzani, nelle scorse settimane accostato anche all'Inter, la Sampdoria è pronta a ripartire. Il nuovo ciclo comincerà però, secondo Tuttosport, senza Dejan Stankovic, il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato. Si legge: