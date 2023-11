Svizzera, non si ferma il San Gallo: ancora una volta protagonista Zanotti

Terza vittoria consecutiva per la formazione elvetica, il terzino destro di scuola Inter in campo per tutta la gara

Terza vittoria consecutiva per il San Gallo, che batte 4-2 il Winterthur e rimane al secondo posto in classifica nel campionato svizzero, a un punto dalla capolista Young Boys. Protagonista ancora una volta Mattia Zanotti: il terzino destro di proprietà dell'Inter è rimasto in campo dal primo all'ultimo minuto, disputando l'ennesima prestazione positiva.