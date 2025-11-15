Mourinho si è - sì - guadagnato un posto nella storia dell’Inter e nel cuore dei tifosi, ma è ancora attivissimo nel calcio mondiale: è stato capace di sfidare al Tottenham un presidente potente come Levy (che gli tolse una finale alla vigilia della stessa) e, da solo, l’intero calcio turco. E stiamo vedendo cosa sta uscendo da Istanbul. Un sistema corruttivo senza precedenti".