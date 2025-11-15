Nel suo editoriale di oggi per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha raccontato un suo ricordo dello storico Triplete conquistato dall'Inter nel 2010: "A proposito del triplete, conservo un ricordo personale della fantastica notte madrilena.
Zazzaroni: "Triplete Inter? Ho ricordo personale di Moratti felice ma anche triste perché…"
Una volta tagliato il traguardo della vita, Massimo Moratti sembrava diviso tra la gioia per aver finalmente superato il padre Angelo e la tristezza di aver capito che la sua avventura si era virtualmente chiusa (di Mourinho, ndr), oltretutto a un prezzo eccessivo.
Mourinho si è - sì - guadagnato un posto nella storia dell’Inter e nel cuore dei tifosi, ma è ancora attivissimo nel calcio mondiale: è stato capace di sfidare al Tottenham un presidente potente come Levy (che gli tolse una finale alla vigilia della stessa) e, da solo, l’intero calcio turco. E stiamo vedendo cosa sta uscendo da Istanbul. Un sistema corruttivo senza precedenti".
