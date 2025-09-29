Sei ore e mezza dopo l'inizio della seduta del Consiglio comunale di Milano, dedicata alla delibera sulla vendita a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe, la discussione dei 239 emendamenti presentati da maggioranza e opposizione è ancora in alto mare. Appare dunque difficile che l'assemblea di Palazzo Marino possa votare il testo finale prima di diverse ore.