Inter a San Siro dopo quasi un mese: si va verso l’ennesimo tutto esaurito

San Siro torna ad abbracciare l'Inter: i nerazzurri, dopo quasi un mese, ritrovano il proprio pubblico in occasione del match di stasera contro l'Udinese . Così scrive il Corriere dello Sport: "Dopo quasi un mese, l'Inter ritrova San Siro. Per l’ultimo match casalingo dei nerazzurri, infatti, occorre tornare indietro al 12 novembre e alla vittoria sul Frosinone. Da allora, la pausa per le nazionali e poi tre trasferte consecutive, Juventus, Benfica e Napoli, chiuse con un bilancio di 2 pareggia e una vittoria da considerare assolutamente positivo.

Adesso, in attesa di un altro viaggio, a Roma in casa della Lazio, Lautaro e compagni ritroveranno i loro tifosi per due gare consecutive: prima l'Udinese e poi la Real Sociedad. Una doppia sfida attraverso cui la banda di Inzaghi punta a conservare la vetta della classifica in campionato, dopo il sorpasso della Juventus, che ieri sera ha messo sotto il Napoli, ma anche a conquistare il primo posto del girone di Champions, in modo da garantirsi un sorteggio più agevole per gli ottavi".