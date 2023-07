Vincolo su San Siro, torna d’attualità il progetto Aceti: “Un Meazza nuovo nel 2028. Ecco come”

Con l'arrivo ufficiale del vincolo sul secondo anello, che renderebbe impossibile l'abbattimento del Meazza (con il conseguente addio di Inter e Milan), torna d'attualità il tema della possibile ristrutturazione di San Siro e, di conseguenza, il progetto firmato Aceti-Magistretti ( qui per leggere la nostra intervista ). All'edizione milanese di Repubblica, Riccardo Aceti parla così del progetto:

"Come si ristruttura la Scala del calcio e con quali tempistiche? Aceti immagina uno scenario di riqualificazione «che potrebbe stipulare un diritto di superficie con il Comune, ossia una concessione di lunga durata, analoga a quella che si farebbe per l’eventuale nuovo stadio su suolo pubblico». In questo caso, immaginando un ipotetico cantiere già nel 2024, «si potrebbero ultimare i lavori di un primo lotto funzionale, ad esempio concentrandosi sulle sotto-tribune del secondo anello, oggi vuote, entro luglio - agosto 2025». Una volta chiusi i Giochi invernali, «potrebbero subito iniziare i lavori del secondo lotto funzionale, con la rivisitazione dei sotto-tribuna del primo anello e le modifiche al terzo anello»".