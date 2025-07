Abbiamo come Pd sottolineato la necessità che ci siano ricadute importanti sul quartiere, con risorse adeguate". Nella commissione della settimana prossima "valuteremo il documento che verrà proposto, penso in una delibera di giunta - ha rimarcato - per poi andare in Consiglio comunale". Uguccioni ha poi osservato che "non è il momento migliore" per affrontare questo atto perché "siamo in fase di discussione di assestamento di bilancio, vedremo se si riesce a chiudere il tutto entro la fine del mese, faremo di tutto per portare i documenti in consiglio nei tempi previsti". Il Pd presenterà anche un ordine del giorno in cui inserire la tematica dell'utilizzo delle risorse che saranno ricavate dalla vendita, per fare in modo che il Consiglio comunale deciderà su cosa investire, sullo sport, sul quartiere ma anche sulle aree limitrofe.