Sanchez, suo un appartamento in resort extralusso a Miami: spesi due mln di euro

Si affaccia sull'Oceano Atlantico il Resort che ospita la casa del calciatore nerazzurro: oggi torna alla Pinetina

Un appartamento in un Residence di lusso a Miami dal valore di quasi due mln di sterline. Lo avrebbe acquistato Alexis Sanchez. L'attaccante dell'Inter avrebbe acquistato questa casa a pochi passi dalla spiaggia di Miami. Il sito specializzato 'americano The Real Deal' che ha parlato di questo appartamento di lusso comprato dal calciatore nel 2020, a Sunny Isles Beach, al Ritz-Carlton Residences. A prova di quanto dice, il sito che parla di immobili, parla di registri immobiliari con il nome di Sanchez.

E basta dare un'occhiata al sito ufficiale della residenza extra lusso per capire lo sfarzo di cui si parla. Una torre di 52 piani, il suo appartamento sarebbe al 33esimo piano e la residenza comprende un ristorante sulla spiaggia con terrazza, piscina, centro benessere e palestra come spazi comuni. Tutto con vista sull'Oceano Atlantico. La direzione del Ritz-Carlton si è rifiutata di commentare la notizia.

Per alcuni questo acquisto, di cui si era parlato anche in passato, era la prova che il calciatore fosse pronto ad approdare all'Inter Miami di Beckham, lo avevano associato al club americano già nel 2019 ma lui era convinto di poter dare ancora molto in Europa e poi è approdato all'Inter. Oggi torna alla Pinetina dopo la Coppa America (momento difficile per un infortunio) e le vacanze post scudetto.