Inter, Sanchez non ancora al meglio: nuova chance per Perisic, ma Lukaku scalpita

L’Inter prosegue la sua preparazione in vista della sfida di domani contro l’Atalanta. Qualche dubbio di formazione per Antonio Conte, soprattutto in attacco: Lukaku scalpita, ma contro i ragazzi di Gasperini dovrebbe toccare ancora una volta a Perisic, considerate le non perfette condizioni di Sanchez. Così scrive il Corriere dello Sport: “Lukaku è un totem per l’Inter. Normale che la sua presenza sia fondamentale per il gruppo, anche da un punto di vista psicologico. Ecco perché Big Rom vuole fare di tutto per esserci domenica a Bergamo. E se lo augura anche Conte. […] Per quanto riguarda l’attacco, discorso Lukaku a parte, pur avendo disputato uno spezzone di gara contro il Real Madrid, Sanchez non ha ancora i 90′ nelle gambe. Facile, quindi, che là davanti, dall’inizio, tocchi ancora a Perisic affiancare Lautaro“.