Sanchez a disposizione per Verona? “Staff medico al lavoro. Recupero non impossibile anche se…”

Se Vidal è recuperato e pronto per tornare in campo già con lo Spezia – potrebbe giocare uno spezzone di match -, non si può dire lo stesso per Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, però, potrebbe anche tornare contro il Verona.

“Lo staff medico lavora per far sì che il cileno possa essere arruolabile per la panchina, dopo il problema muscolare all’adduttore sinistro avvertito a Cagliari. Difficile, ma non impossibile anche se tutte le precauzioni verranno prese in esame, considerato che in attacco le scelte sono praticamente ridotte a zero (manca pure Pinamonti, pure lui però in uscita), in attesa che il mercato regali un rinforzo a Conte”, commenta l’edizione odierna di Tuttosport che fa anche il nome di Gervinho.