Juve-Inter, Santacroce: “Dispiace che il campionato italiano venga ridicolizzato”

Intervistato da Napoli Magazine, l'ex difensore del Napoli, è tornato sugli episodi che hanno condizionato Juve-Inter

Intervistato da Napoli Magazine, Fabiano Santacroce , ex difensore del Napoli, è tornato sugli episodi che hanno condizionato Juve-Inter . "Preferisco non parlare degli episodi di Juventus-Inter, gli azzurri fanno bene a concentrarsi solo su se stessi. Resta una sola partita da giocare, ed e' molto importante, quindi non serve guardare alle altre squadre, ma conta pensare al proprio orticello".

"Si e' verificato un errore arbitrale nel derby d'Italia, che ci può anche stare, ma dispiace che poi il campionato italiano venga ridicolizzato in giro per il mondo per questo motivo. Purtroppo e' successo questo. Come sbagliano i giocatori, possono sbagliare anche gli arbitri".