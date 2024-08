Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'argentino non nasconde la sua ammirazione per il connazionale Lautaro

A 19 anni, Santiago Castro è il nuovo numero 9 del Bologna. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'argentino non nasconde la sua ammirazione per il connazionale Lautaro: "Quanti soprannomi ho? Non troppi dai. Toto, qualcuno mi chiama Santi, un giornalista al Velez mi chiamò Locomotora e qui sono diventato Lautarito".