Santini: “Ho una teoria su Conte. Chivu? Invece di fare filosofia, vada a…”

Matteo Pifferi Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 16:46)

Fabio Santini, giornalista, ha parlato a TMW Radio anche del KO dell'Inter in Champions League contro l'Arsenal:

"Anche sull'Inter ci sono indicatori molto chiari. L'Arsenal ha speso 303 mln di euro sul mercato, e ieri sera ha tenuto fuori un giocatore pagato 75 mln in panchina. Quale italiana se lo può permettere?

Chivu, invece di fare filosofia, si guardi la partita vinta 1-0 lo scorso anno, quando segnò e si chiuse in difesa. Perché ieri sera, raggiunto il pari, vista la differenza era il caso di fare le barricate. Manca poi l'incontrista a centrocampo"

Chi non è da Champions: il Napoli o Conte?

"Ho una mia teoria: non vedo più Conte sul pezzo, già da un po', nel Napoli. Infortuni, campagna acquisti sbagliata, ok, ma non lo vedo più sul pezzo. Ed è la cosa più preoccupante, non solo per il proseguimento in Champions ma anche per il campionato.

Penso che Conte sia uno dei più grandi allenatori al mondo, il migliore italiano in campionato, non lo vedo più sul pezzo. Qualcosa deve essere successo. Quando scatta il secondo anno qualcosa accade e poi se ne va"