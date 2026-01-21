Pellegatti pazzo di Pio Esposito: “Lo vorrei al Milan, è futuro Italia. I cattivi dicono…”

"Se tu mi dici 'chi vorresti dell'Inter?', lasciando stare Lautaro, dico Pio Esposito", ammette Carlo Pellegatti

Matteo Pifferi Redattore 21 gennaio - 16:15

Sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha discusso con Sandro Sabatini di Pio Esposito e Camarda: "Camarda ha perso un anno, un conto è andare in una squadra che lotta per la salvezza e che passa la metà campo 3-4 volte a partita, un conto è andare in una squadra di B, magari anche solo zona playoff, e sarebbe stato meglio", esordisce Sabatini.

Pellegatti fa il confronto: "Come Pio Esposito allo Spezia". Sabatini allora pone una domanda a Pellegatti: "Ti piace Pio Esposito?". La risposta di Pellegatti: "Molto, molto, molto, molto"

Sabatini è d'accordo: "Anche a me. Diamo un consiglio al nostro amico Biasin, amico tra virgolette per quanto mi riguarda (ride, ndr). Meglio Lautaro-Thuram o Lautaro-Esposito?"

Pellegatti, poi, spiega: "Oggi alla fine Thuram ma quando entra Pio Esposito è tanta roba. Ho visto anche la partita contro l'Udinese, non lo sposti. I cattivi dicono 'ha segnato come Bartesaghi' ma se tu mi dici 'chi vorresti dell'Inter?', lasciando stare Lautaro, perché bisogna essere pazzi per non volere Lautaro, però io Pio Esposito lo prenderei.

E Peppe Di Stefano che segue la Nazionale mi dice che è un bravo ragazzo, serio, determinato e piace molto anche a Gattuso. Gattuso se un giocatore non ha statura morale lo molla subito, Esposito sarà il centravanti futuro della Nazionale"