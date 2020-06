Non c’è solo l’Inter su Malang Sarr: il giovane difensore francese, classe ’99, è in scadenza di contratto con il Nizza, e in estate cambierà squadra. Accostato negli utlimi giorni ai nerazzurri, secondo Sky Sport sarebbe finito nel mirino di diversi club, tra cui Milan, Lazio, Napoli e formazioni di Bundesliga.