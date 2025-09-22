L'ex giocatore ha detto la sua sulla vittoria dell'Inter contro il Sassuolo, sulla prestazione dell'attaccante ma anche sul mister

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 01:02)

«Si è mosso tanto, ha giocato tanto per gli altri, ha concluso ma è stato sfortunato perché ha avuto due tiri sul sinistro. Bisognerà che cominci a concretizzare anche se ha fatto bene». Così Massimo Ambrosini ha parlato di Pio Esposito su DAZN dopo la gara contro il Sassuolo vinta due a uno dall'Inter e che l'attaccante ha giocato da titolare.

«Chivu ha dimostrato nelle altre gare che i titolari sono quelli, ma se mi chiedete di Sucic per me è pronto a sostituire i titolari. È un'alternativa. Ha rubato meno l'occhio rispetto alòa gara contro il Torino ma fa un grande assist per Dimarco in occasione del primo gol. Sa fare tante cose e si sa far sentire. È un uomo sensibile, molto intelligente e ha in mente bene le cose che vuole fare. Si capisce quando risponde che l'Inter può fare meglio. Il suo successo deriva da quanto riuscirà ad incidere nella testa dei giocatori, quello farà la differenza per lui», ha aggiunto nella sua analisi l'ex giocatore.

Sul Milan ha detto: «Continuo a pensare che l'Inter e il Napoli siano più forti. Ma la sensazione è che questa squadra ha un modo di muoversi imprevedibile che può essere un problema per le avversarie».

(Fonte: DAZN)