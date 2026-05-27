Mancava solo l'ufficialità sulla fine del rapporto tra Maurizio Sarri e la Lazio, ed ora è arrivata

Mancava solo l'ufficialità sulla fine del rapporto tra Maurizio Sarri e la Lazio, ed ora è arrivata. La società biancoceleste ha infatti reso noto di aver "depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'allenatore Maurizio Sarri e il suo staff".