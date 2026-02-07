FC Inter 1908
FCIN1908 – Verso Sassuolo-Inter, Chivu ha fatto la scelta per la porta

L’allenatore nerazzurro è alle prese con la formazione da mandare in campo domenica pomeriggio al Mapei Stadium
Daniele Vitiello
Il prossimo impegno per l’Inter è già alle porte. Domenica pomeriggio i nerazzurri saranno di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo, nel tentativo di consolidare la vetta e mandare un altro segnale alle inseguitrici. Chivu per l’occasione rimanderà in campo tutti i titolari tenuti a riposo contro il Torino in Coppa Italia.

Qualche dubbio ancora resiste però, da sciogliere nelle ore che precederanno il calcio d’inizio. In attacco ad esempio, Thuram e Pio Esposito sembrano ancora contendersi una maglia al fianco di Lautaro Martinez. A centrocampo, invece, Frattesi insidia uno tra Sucic e Mkhitaryan.

Per la porta, secondo quanto raccolto, la questione sembra già delineata: nella testa dell’allenatore c’è l’intenzione di tornare subito all’impiego di Yann Sommer dal primo minuto. Dopo il turno concesso a Josep Martinez contro il Torino, sarà di nuovo lo svizzero a difendere i pali nerazzurri. Per l’ex Bayern Monaco sarà una sorta di prova generale verso il derby d’Italia con la Juventus.

