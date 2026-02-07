Il prossimo impegno per l’Inter è già alle porte. Domenica pomeriggio i nerazzurri saranno di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo, nel tentativo di consolidare la vetta e mandare un altro segnale alle inseguitrici. Chivu per l’occasione rimanderà in campo tutti i titolari tenuti a riposo contro il Torino in Coppa Italia.
FCIN1908 – Verso Sassuolo-Inter, Chivu ha fatto la scelta per la porta
L’allenatore nerazzurro è alle prese con la formazione da mandare in campo domenica pomeriggio al Mapei Stadium
Qualche dubbio ancora resiste però, da sciogliere nelle ore che precederanno il calcio d’inizio. In attacco ad esempio, Thuram e Pio Esposito sembrano ancora contendersi una maglia al fianco di Lautaro Martinez. A centrocampo, invece, Frattesi insidia uno tra Sucic e Mkhitaryan.
Per la porta, secondo quanto raccolto, la questione sembra già delineata: nella testa dell’allenatore c’è l’intenzione di tornare subito all’impiego di Yann Sommer dal primo minuto. Dopo il turno concesso a Josep Martinez contro il Torino, sarà di nuovo lo svizzero a difendere i pali nerazzurri. Per l’ex Bayern Monaco sarà una sorta di prova generale verso il derby d’Italia con la Juventus.
