L’allenatore nerazzurro è alle prese con la formazione da mandare in campo domenica pomeriggio al Mapei Stadium

Il prossimo impegno per l’Inter è già alle porte. Domenica pomeriggio i nerazzurri saranno di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo, nel tentativo di consolidare la vetta e mandare un altro segnale alle inseguitrici. Chivu per l’occasione rimanderà in campo tutti i titolari tenuti a riposo contro il Torino in Coppa Italia.