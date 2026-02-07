Dopo un periodo non semplice, dovuto soprattutto a un infortunio, Yann Bisseck si è guadagnato la titolarità. Adesso il difensore tedesco è per Cristian Chivu imprescindibile. Le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate, soprattutto in patria dove il Bayern Monaco ha mostrato un certo interesse.
Kroos: “Bisseck veramente un ottimo difensore. Non vuoi giocarci contro e di sicuro non vuoi…”
L'ex centrocampista del Real Madrid ha elogiato il difensore nerazzurro
Nel suo podcast Einfach mal Luppen, Toni Kroos ha elogiato Bisseck: "Mi aveva colpito già l’anno scorso. È un ottimo difensore centrale, soprattutto per quello che trasmette. È uno contro cui non vuoi giocare, o perlomeno non affrontare nei duelli".
(Merkur)
