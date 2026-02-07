FC Inter 1908
L'ex centrocampista del Real Madrid ha elogiato il difensore nerazzurro
Gianni Pampinella
Dopo un periodo non semplice, dovuto soprattutto a un infortunio, Yann Bisseck si è guadagnato la titolarità. Adesso il difensore tedesco è per Cristian Chivu imprescindibile. Le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate, soprattutto in patria dove il Bayern Monaco ha mostrato un certo interesse.

Nel suo podcast Einfach mal Luppen, Toni Kroos ha elogiato Bisseck: "Mi aveva colpito già l’anno scorso. È un ottimo difensore centrale, soprattutto per quello che trasmette. È uno contro cui non vuoi giocare, o perlomeno non affrontare nei duelli".

