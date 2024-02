Prima vittoria per il Napoli di Calzona: Osimhen e Kvaratskhelia mettono la firma sul netto successo contro un Sassuolo in grande crisi

Netta vittoria del Napoli che strapazza, in rimonta, 6-1 il Sassuolo nel recupero della 21° giornata. Il gol di Racic al 17' illude i neroverdi perché Rrahmani al 29' firma il gol del pareggio. Due minuti dopo segna Osimhen che, nel giro di 16', firma una tripletta tra fine primo tempo e inizio ripresa. Al 51' e al 75' arriva anche la doppietta di Kvaratskhelia per il definitivo 6-1.

Prima gioia per Calzona dopo i pareggi con Barcellona e Cagliari con il Napoli che sale a 40 punti al pari della Lazio, a -8 dal Bologna quarto. Crisi nerissima per il Sassuolo, terzultimo al pari del Verona a quota 20 e con una sola vittoria nelle ultime dodici di Serie A. L'esordio di Bigica sulla panchina dei neroverdi è totalmente da dimenticare, così come gli errori marchiani della difesa.