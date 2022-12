Satriano: “Il mio sogno era di giocare in Europa, sono felice ad Empoli. Suarez…”

"Avevo 18 anni quando sono arrivato in Italia, è difficile quando sei lontano dalla famiglia. Però adesso sono abituato, sono felice di essere ad Empoli. Mio papà ha giocato in Uruguay, quando possono vengono a vedermi. Suarez? E' il mio idolo, mi manca tanto per essere al suo livello. Sin da piccolo volevo arrivare in Europa per giocare ad alti livelli, ho avuto un sogno di essere qui. L'Empoli si salva? Dobbiamo continuare come stiamo facendo, siamo sulla strada giusta"