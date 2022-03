Satriano, continua il momento d’oro: premiato come miglior giocatore del mese al Brest

Il giovane attaccante di proprietà dell'Inter premiato come il miglior giovane del mese di febbraio

Continua il momento d'oro per Martin Satriano. L'attaccante, di proprietà dell'Inter, sta ben figurando tra le fila del Brest. Sono i numeri a parlare per il giovane attaccante: 3 gol in sette partite di Ligue 1. Oggi l'uruguaiano è stato premiato come miglior giocatore del mese al Brest, un ottimo modo per festeggiare un'altra convocazione in Nazionale.