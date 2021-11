Inter Primavera, testata ad un avversario: tre giornate di squalifica a Satriano

L'attaccante non ha trovato spazio in prima squadra ed è stato mandato da Chivu. Nell'ultima gara ha rimediato un rosso che gli costa tre giornate

Ha accettato di andare in Primavera pur di trovare spazio. Martin Satriano non ne ha trovato in prima squadra con Inzaghi nonostante un ottimo ritiro estivo che aveva fatto decidere ad allenatore e dirigenti di puntare su di lui come quarto attaccante della rosa insieme a Lautaro, Sanchez e Dzeko. Ora per lui si parla di partenza a gennaio. Intanto però è arrivata la decisione del giudice sportivo in merito all'espulsione rimediata nel finale della gara dell'Under19 contro la Roma. Lui e un avversario, Morichelli, avevano discusso nel finale ed erano andati testa a testa.