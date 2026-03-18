Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato attraverso il suo profilo X la notizia di questi giorni della possibile chiusura della trasmissione Open Var. Qui le sue considerazioni a tal proposito:
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Ravezzani: “Chiudere Open Var sconfitta per il calcio. Si oscura la trasparenza per…”
Il pensiero del direttore di Telelombardia a proposito della trasmissione che rischia di chiudere a fine stagione
"Chiudere Open Var è sconfitta per il calcio. Per paura di qualche opinionista fanatico, agitatore di professione, si oscura la trasparenza: nella penosa speranza che tacciano i retroscenisti. Invece si dà loro un’arma in più per inventarsi complotti. Orsato non ha insegnato nulla".
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