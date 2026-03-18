FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ravezzani: “Chiudere Open Var sconfitta per il calcio. Si oscura la trasparenza per…”

ultimora

Ravezzani: “Chiudere Open Var sconfitta per il calcio. Si oscura la trasparenza per…”

Inter
Il pensiero del direttore di Telelombardia a proposito della trasmissione che rischia di chiudere a fine stagione
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato attraverso il suo profilo X la notizia di questi giorni della possibile chiusura della trasmissione Open Var. Qui le sue considerazioni a tal proposito:

Open VAR

"Chiudere Open Var è sconfitta per il calcio. Per paura di qualche opinionista fanatico, agitatore di professione, si oscura la trasparenza: nella penosa speranza che tacciano i retroscenisti. Invece si dà loro un’arma in più per inventarsi complotti. Orsato non ha insegnato nulla".

Leggi anche
Il ‘difensore perfetto’ di Calafiori: cita un interista di oggi! E del passato...
De Luigi: “Clamorosa la stima di questo giocatore Inter per me, tanto che lo dico in giro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA