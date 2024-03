Savoldi così ai microfoni del Corriere dello Sport: "Abbiamo regole etiche e scritte, non potrei mai tollerare atti, frasi, gesti o battutine"

Gianluca Savoldi , ex Napoli e Atalanta, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport del caso Acerbi-Juan Jesus:

«Mai, nella mia esperienza. Con noi c’è un colombiano, ma non esistono razze, solo uomini. Abbiamo regole etiche e scritte, non potrei mai tollerare atti, frasi, gesti o battutine, ma devo dire che sono stato fortunato: ho sempre gestito ragazzi educati nonostante le esuberanze o le timidezze inevitabili, considerando l’età e la personalità in formazione».