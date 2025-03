Scaloni: “L’Argentina è un gruppo e se manca uno c’è l’altro”

Ha parlato delle assenze, come quella di Messi e quella di Lautaro che a causa di un infortunio ha dovuto dare forfait e della vittoria della sua Argentina in Uruguay per uno a zero. «Sono soddisfatto perché la squadra ha giocato un'ottima gara. La Nazionale argentina - ha detto il ct Scaloni- è una squadra e quando ne manca uno, ne arriva un altro. Anche se oggi ci sono giocatori importanti che non c'erano, penso che abbiamo le capacità per scendere in campo con sicurezza. Dopo, lo sviluppo della gara potrebbe essere diverso. Ma la squadra c'è, al di là dei nomi».