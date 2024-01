Scaloni: “Allenatori da cui imparare? Guardiola, Ancelotti e mi piace Inzaghi”

In una lunga intervista a Marca, Lionel Scaloni ha parlato dei tecnici che hanno avuto maggiore impatto nel suo periodo da calciatore: "Tutti. Lo so, diciamo sempre la stessa cosa, ma è la verità. Ci segnano tutti, nel bene e nel male. Alla fine prendi da chi ha fatto bene le cose e provi a ripeterle, e da chi ha fatto male cerchi di non farlo, ti restano le cose che non faresti. Quello che è molto chiaro è che oggi da allenatore capisci molto di più quegli allenatori con cui ti arrabbiavi da giocatore, e ti rendi conto che non è la stessa cosa e quello che non capivi allora lo capisci adesso".