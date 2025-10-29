Kevin De Bruyne si opererà in Belgio per la lesione al bicipite femorale della coscia destra che ha subito sabato nel match contro l'Inter. Lo ha deciso il calciatore belga dopo le visite che ha fatto a Napoli e ad Anversa, dove domani si sottoporrà all'intervento chirurgico.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora La scelta di De Bruyne: il giocatore si opererà in Belgio. Ecco quando potrebbe tornare
ultimora
La scelta di De Bruyne: il giocatore si opererà in Belgio. Ecco quando potrebbe tornare
Dopo le visite che ha fatto a Napoli e ad Anversa, il giocatore domani si sottoporrà all'intervento chirurgico
Il 34enne resterà fuori dai campi per almeno quattro mesi. De Bruyne ha parlato della necessaria operazione anche con il tecnico del Napoli Conte e con il presidente del club De Laurentiis.
© RIPRODUZIONE RISERVATA