Kevin De Bruyne si opererà in Belgio per la lesione al bicipite femorale della coscia destra che ha subito sabato nel match contro l'Inter. Lo ha deciso il calciatore belga dopo le visite che ha fatto a Napoli e ad Anversa, dove domani si sottoporrà all'intervento chirurgico.