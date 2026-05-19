Scintille, negli studi di Telelombardia, tra Mauro Suma e Fabrizio Biasin. L'argomento? Le parole di Gerry Cardinale sull'Inter

Redazione1908 19 maggio - 16:13

Scintille, negli studi di Telelombardia, tra Mauro Suma e Fabrizio Biasin. L'argomento? Le parole di Gerry Cardinale, che ha stuzzicato l'Inter definendo inaccettabile per il calcio italiano, sostanzialmente, perdere una finale di Champions League 5-0. Il riferimento ai nerazzurri non era neanche troppo velato.

Biasin: "Se il suo obiettivo era quello di parlare del calcio italiano, allora doveva, poteva dire serenamente 'stiamo facendo tutti quanti fatica' e anche noi che in questo momento siamo un po' in difficoltà, invece cosa ha detto? Puntiamo il dito sull'unica squadra che ci prova. Poteva parlare delle brutte figure del Milan in Europa"

Suma: "Ma sarà il prossimo lavoro dei megafoni del presidente Marotta, quello di dettare i testi anche al patron del Milan. Va benissimo, va benissimo, non c'è problema".

Biasin: "La polemica in questo momento fatta su una cosa creata da Cardinale"

Suma: "No, ma sei tu che la vivi così. Sei tu che la vivi così. Mi arrendo. Dobbiamo fare le pulci alla frase perché non si può dire che l'Inter ha perso 5-0"

Biasin: "No, no, per amor del cielo ma aspettati almeno una risposta in quel caso"

Suma: "La circolare sul fatto che non si può parlare del 5-0 a Gerry Cardinale non era arrivata".

Biasin: "Aspettati la risposta, è proprio il minimo sindacale. Parla finché vuoi, tu moralizzi e gli altri vanno in piazza"

Suma: "Ma nessuno moralizza. Moralizza te lo inventi tu e lo metti in bocca agli altri, lo attribuisci agli altri e lo appiccichi agli altri. Complimenti per lo scudetto. Ti posso dire una cosa? Complimenti per lo scudetto"

Biasin: "Ti posso dire una cosa? Benissimo così".

Suma: "Ripeto, il patron del Milan, il proprietario del Milan, parlava del calcio italiano, se siamo contenti della situazione dello stato del calcio italiano, andiamo avanti così, cosa volete che vi dica? Perché se passa la solita polemicuccia da cortile alla quale siete tanto affezionati, è un'occasione persa"

Biasin: "Mauro, ai tifosi del Milan in questo momento, non interessa tanto del calcio italiano, interessa del Milan. Di quello dovrebbe parlare più che del calcio italiano o dell'Inter"

Suma: "Se il calcio italiano non cresce come sistema, tutti i club del calcio italiano a turno soffrono. Ti ricordo che noi facciamo solo brutte figure in Europa come hai detto tu ma ti ricordo che quest'anno ne hai prese cinque dai norvegesi del Bodo. Ti ricordo questo".

Biasin: "Sai cosa ti ricordo io a te? Che tu manco c'eri in Champions. Però quello non l'ha detto Cardinale"

Suma: "Ha fatto tutte le critiche del mondo al Milan. Ha detto che spendiamo male, che così non vanno bene le cose, che se non andiamo in Champions League è fallimento. Ha detto tutto il resto. Cardinale parlava del calcio italiano. Se poi a voi e a tutti i megafoni interessa venderla come critica all'Inter fate pure"