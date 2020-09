Sconcerti: “Eriksen è solo un grande giocatore: Inter, che te ne fai? Due possibilità per il futuro”

Mario Sconcerti, noto giornalista ed editorialista de’ Il Corriere della Sera, ha parlato a Calciomercato.com di Christian Eriksen. Ecco la riflessione sul centrocampista danese, arrivato a gennaio dal Tottenham:

“L’ingaggio intorno agli otto milioni lo tiene fuori da qualunque squadra italiana e francese, in Germania potrebbero prenderlo solo Bayern e Dortmund. Quindi o torna in Inghilterra o resta all’Inter in una posizione marginale. Probabilmente è uno di quei grandi giocatori a cui manca qualcosa nel carattere, una piccola, ultima, capacità di adattamento. Non si addice nemmeno al nostro modo di giocare, abbastanza specialistico. Eriksen è un giocatore libero, sa fare molte cose, è creatività, colpo secco. Questo lo rende flessibile, quindi anche escludibile da tutto. In Italia non esistono i ruoli, esistono i compiti. Chi corre, chi imposta, chi rifinisce, chi conclude. Eriksen fa un po’ di tutto ma è decisivo solo quando segna o fa segnare. Ha bisogno di una squadra che lo supporti, che paghi la sua libertà. È strano però averlo acquistato. Capendolo adesso di più, era chiaro che non fosse un giocatore adatto a Conte. Non muscolare, non elettrico, non patriottico. Solo un grande giocatore. E allora, che te ne fai?“.